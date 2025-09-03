Motosiklet Hırsızları Yakalandı, Tutuklandı

ÇALMA OLAYIYLA İLGİLİ İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Çorum ve Yozgat’ta motosiklet çalan iki zanlı, polisin 52 saatlik güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI HIZLA İNCELEME ALTINA ALINDI

Alaca ilçesinde park halindeki bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 30 güvenlik kamerasının kaydettiği toplam 52 saatlik görüntüler detaylı bir şekilde izlendi ve zanlıların kimlikleri belirlendi. Hıdır A. (20) ve Radad A. (18) olarak tespit edilen şüphelilerin, Yozgat’ta çaldıkları bir motosikletin ardından Alaca ilçesinde başka bir motosiklet daha çaldıkları anlaşıldı.

ŞÜPHELİLER ANTALYA’YA KAÇTI

Alınan bilgiye göre, şüpheliler çaldıkları ikinci motosiklet ile Antalya yönüne gitmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri, hızla yaptıkları operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.