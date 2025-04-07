Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul’un Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde, motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren dört şüpheli suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 21 Mart 2025 tarihinde Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine operasyona başladı. Ekipler, şüpheli kişilerin tespitine yönelik olarak 16 günde toplam 126 güvenlik kamerasını inceledi.

ŞÜPHELİLERİN ASLINDA NELER YAPTIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, iki şüphelinin olay yeri adresine gelerek motosikletin kilidini kırdıkları ve motosikleti iterek ayrıldıkları tespit edildi. Motosikletin çalıştırılmasının ardından, Ataşehir ilçesinde bulunan bir otoparka gidildiği ve motosikletin saat 01.00 sıralarında buraya bırakıldığı belirlendi. İki şüphelinin saat 22.00 sıralarında otoparka gelerek motosikleti aldıkları da kameralardan sinyal edildi.

Devam eden çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı otoparkta 5 Nisan 2025 tarihinde çalıntı olabileceği değerlendirilen bir motosiklet belirlendi. Yapılan sorgulamada, bu motosikletin Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nden çalındığı doğrulandı. Aynı gün, şüphelilere yönelik gözlem sırasında saat 21.30 sıralarında otoparkta çalıntı motosikleti almaya gelen E.D. ve E.Ö., suçüstü yakalandı. Ayrıca, bu şüphelilerin yakınında bekleyen S.Y. ve M.B.K. da olay yerinde gözaltına alındı. Yakalanan dört şahıs, “motosiklet hırsızlığı” suçundan adliyeye sevk edildi.