Motosiklet Htc’ye Çarptı, Yaralandı

KAZA ANINDA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ARAÇ VE DUVAR

Motosiklet sürücüsü, Manavgat ilçesinde önce bir hafif ticari araca, ardından da beton duvara çarpıp yaralanıyor. Kaza anları, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımış durumda.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE OLAY

Kaza, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi’nde, Antalya Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. 07 BUT 630 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Ferdun A., 5013 sokak kavşağına geldiğinde sağa dönmek isteyen Mahmut A.’nın kullandığı 07 LBT 06 plakalı hafif ticari araca çarpıyor. Çarpma ile birlikte motosiklet savruluyor ve sürücü, beton duvara çarpıp devriliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİYOR

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı sürücüye, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Kaza anı, güvenlik kamerası kayıtlarında detaylı bir şekilde görülüyor.