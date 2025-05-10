Motosiklet İş Makinesine Çarptı, İki Yaralı

DÜZCE’DE YAŞANAN MOTORLU TAŞIT KAZASI

Düzce’de meydana gelen bir kaza, seyir halindeki bir motosikletin yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu park halindeki bir iş makinesine çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada motosikletin üzerindeki iki kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ’de yaşandı.

MOTOSİKLET ŞOFÖRÜNÜN GÖRÜŞÜ ENGELLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Murat Can Y. yönetimindeki 81 ACF 864 plakalı motosiklet, evine dönerken sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü ve bu yüzden park etmiş 10 tonluk iş makinesini fark edemedi. Motosikletin çarpması sonucu Murat Can Y. ve motosikletin yolcusu Oktay Y. yere savruldu ve yaralandı.

KAZA ANI SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Çarpışma sesini duyan çevredeki sakinler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri iletildi. Yaralılara burada ilk müdahaleleri yapıldı ve ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak inceleme sürecini başlattı.