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Motosiklet, Jandarma İle Bulundu

ÇALINAN MOTOSİKLETİN BULUNMASI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde çalınan bir motosiklet, jandarmanın 36 saat süren titiz çalışmasıyla arazide, ağaç dibine gizlenmiş biçimde bulundu. Olayın ardından, şüpheliler Çorlu’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

JANDARMANIN HAREKETE GEÇİŞİ

Marmaraereğlisi’nin Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, motosikletinin kaybolduğunu bildirerek jandarmaya başvurdu. İhbar sonrası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma ekipleri, olaya dair araştırmalara hemen başladı. Kamera görüntüleri titizlikle incelendi ve 36 saat süren saha çalışmaları neticesinde, şüphelilerin motosikletle olay yerine geldikleri ve çalınan motosikletle bölgeden ayrılıp Çorlu istikametine yöneldikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE MOTOSİKLETİN İADESİ

Yapılan takiplerin ardından, şüpheliler M.E.A. (21) ve E.T. (21) Çorlu’da yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Çalınan motosiklet ise boş bir arazide, ağaç dibine gizlenmiş halde ve üzeri otlarla örtülmüş biçimde bulundu. Motosiklet, jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı ve sahibine iade edildi. Her iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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