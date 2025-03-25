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Motosiklet Kaçarken Yayaya Çarptı

MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

Adıyaman’da bir motosiklet sürücüsü, yaya olan M.M.K.’ya çarparak yaralanmasına yol açtı. Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bilgilere göre, sürücüsü belli olmayan motosiklet, yaya olarak karşıya geçmeye çalışan M.M.K.’ya çarptı.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Yaralı olan M.M.K. için olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ardından polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparak kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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