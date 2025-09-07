Haberler

Motosiklet Kaldırıma Çıktı, Direk Devirdi

KAZA GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR

Manavgat’ta bir motosiklet sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti ve kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Olayda yaralanan sürücü hemen hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine yetersiz ehliyet nedeniyle ayrı ayrı 9 bin 267 TL ceza kesildi. Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Aşağı Hisar Mahallesi 4511 sokakta, Şükrü Sözen Caddesi istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönünde ilerleyen Ramazan Emre Y.’nin kullandığı 07 CEL 287 plakalı motosikletten kaynaklandı.

MOTORSİKLET ÇARPIYOR

Motosiklet kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, çevrede büyük bir tehlike oluşturdu. Yaralanan motosiklet sürücüsüne, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk gerçekleşti. Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğunu tespit etti. Bu durum sonucunda sürücü ile motosiklet sahibine ayrı ayrı 9 bin 267 TL para cezası uygulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.