Motosiklet Kamyona Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAILS

İZMİR’in Bornova ilçesinde, park halinde bulunan bir kamyona arka taraftan çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi’nde saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Mustafa Karabulut’un kullandığı motosiklet, park eden kamyona çarptı. Olayın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda yaralanan Mustafa Karabulut ve yanındaki E.Ç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü, motokuryelik yapıyordu ve evli, iki çocuk babasıydı. Karabulut’un cenazesi Menemen’de defnedildi.