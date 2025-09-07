Haberler

Motosiklet Kamyona Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAILS

İZMİR’in Bornova ilçesinde, park halinde bulunan bir kamyona arka taraftan çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Karabulut hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi’nde saat 03.00 sıralarında gerçekleşti. Mustafa Karabulut’un kullandığı motosiklet, park eden kamyona çarptı. Olayın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda yaralanan Mustafa Karabulut ve yanındaki E.Ç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karabulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü, motokuryelik yapıyordu ve evli, iki çocuk babasıydı. Karabulut’un cenazesi Menemen’de defnedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Haberler

Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.