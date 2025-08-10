Motosiklet, Kamyonete Çarptı, Sürücü Öldü

KAZA DETAYLARI

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında yol kenarında bekleyen bir kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Şehnur Üstüntaş isimli 18 yaşındaki gencin kullandığı plakasız motosikletin, Muğla-Aydın kara yolu Karpuzlu Kavşağı civarında, 47 yaşındaki S.A. yönetimindeki 09 RP 515 plakalı kamyonete arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

OLAY YERİNE MUDAHALE

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Üstüntaş, ilk müdahalelerin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen genç sürücü, yaşamını yitirdi.