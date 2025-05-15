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Motosiklet, Kamyonla Çarpıştı, Sürücü Öldü

MOTOSİKLET KAZASI MALATYA’DA CAN ALDI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir motosiklet, kamyonla çarpıştı ve sürücü hayatını kaybetti. Barış Güzel’in yönetimindeki 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Malatya-Adıyaman kara yolunda R.S. tarafından sürülen 44 ACM 922 plakalı kamyonla çarpıştı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Ambulansla önce Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Barış Güzel, ardından Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Güzel’in hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

KAZAYI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan trajik olay, motosiklet kazalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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