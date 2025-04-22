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Motosiklet Kanalda Düşer, Yakup Kurtulamaz

OLAYIN AYRINTILARI

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde 22 yaşındaki Yakup Kaya, eşi 21 yaşındaki Güllü Kaya ve 2 yaşındaki oğulları Muhammed Ayaz Kaya ile beraber motosikletle seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybederek bir sulama kanalına düştü.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen suya atlayarak ailenin kurtarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ailenin ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya ne yazık ki kurtarılamadı. Bunun yanı sıra Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

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