Motosiklet Kaydı, Sürücü Yaralandı

TÜM DÜNYA KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ŞAHİT OLDU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir motosikletin kaygan zemin nedeniyle devrilmesi ve sürücüsünün metrelerce sürüklenmesi hayret verici görüntüler oluşturdu. Bu korkutucu anlar, olayın meydana geldiği yerin çevresindeki kameralar tarafından kaydedildi. Motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANINI GÖRÜNTÜLEYEN KAMERALAR

Olay, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Sokak üzerinde gerçekleşti. Yokuş aşağı seyreden Emirhan G., Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi istikametinde motosiklet kullanırken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü Emirhan G., yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.