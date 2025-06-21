Motosiklet Kaza Anı Kameraya Yansıdı

MOTOSİKLET KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, sürücünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği anlar bir güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Edinilen bilgilere göre, kaza Hilvan ilçesinde bulunan Bağlar Mahallesi Gölcük yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, İshak B. yönetimindeki motosiklet henüz belirlenmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Kazada sürücü İshak B. hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve burada yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

KAZA ANINI KURTULAN ÇOCUKLAR

Yaşanan kaza esnasında, kaldırımda yürüyen çocukların son anda kurtulmaları dikkat çekti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.