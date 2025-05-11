Motosiklet Kaza Yaptı, İki Genç Öldü

KAZANIN DETAYLARI

ANKARA’nın Gölbaşı ilçesinde bir trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf K. ve yanında bulunan Efe Batuhan K. hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 21.00 civarında, Gölbaşı’nda Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Konya yönünde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki kaldırımda yer alan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet birkaç metre sürüklendi, bu sırada motosikletin üzerindeki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayı gören çevre sakinlerinin hızlıca ihbar etmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk incelemede, maalesef Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.