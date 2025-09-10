Motosiklet Kaza Yaptı, İki Yaralı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KAZA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kaza, motosikletin kontrolünü kaybetmesi ile ciddi bir duruma yol açtı. Motosikletin önce 6 yaşındaki bir çocuğa çarpması, ardından hafif ticari araca çarparak durması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, saat 18.00 civarında Dervişbey Caddesi’nde gerçekleşti. Yasin Sarsılmaz (28) tarafından kullanılan 16 BBB 188 plakalı motosiklet, yolda yürüyen A.S.’ye çarptıktan sonra yolda seyir halindeki İlker G. (58) idaresindeki 16 ANE 571 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatmış durumda.