Motosiklet Kaza Yaptı, Sezgin Öldü

KAZA DETAYLARI VE KURBANIN KİMLİĞİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, iki gün önce motosikletini satışa çıkaran Sezgin Kırçoban (43), bir kamyonla çarpışarak yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Belen Mahallesi Belen Yeni Sanayi kavşağında yaşandı. Kırçoban’ın motoru, Zonguldak’tan Ereğli istikametine doğru seyir halindeyken, Belen Yeni Sanayi Sitesi kavşağından dönüş yapan 59 yaşındaki Aytekin A. yönetimindeki bir kargo kamyonuna çarptı. Kazanın ardından Kırçoban’ın kaskının parçalandığı görüldü.

SALIK VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrasında, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin kazanın gerçekleştiği yerde yaptığı kontrollerde, Sezgin Kırçoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Aytekin A., kaza nedeniyle şoka girdi ve sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde müdahale edildi. Kırçoban’ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIRÇOBAN’IN SON GÜNLERİ VE SORUŞTURMA

Sezgin Kırçoban’ın motosikletini 11 Mayıs’ta satışa çıkardığı bilgisine ulaşıldı. 43 yaşındaki Kırçoban’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.