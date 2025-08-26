Haberler

Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Öldü

ZONGULDAK’TA MOTOSEKLET KAZASI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir motosiklet kazası sonucunda sürücü Mustafa Akçiçek (47) hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.30 sıralarında Işıklar köyü mevkisinde gerçekleşti. Mustafa Akçiçek’in kullandığı 67 ADU 021 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akçiçek, devrilen motosikletten savruldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontroller sonucu Akçiçek’in kaza anında olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Akçiçek’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Ereğli İlçe Devlet Hastanesi morguna taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve nedenleri üzerine araştırmalar sürüyor.

