“Motosiklet Kazaları İçin ‘Bir Kural Bir Ömür'”

MOTOSİKLET KAZALARINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlenen “Bir Kural Bir Ömür” etkinliği ile önemli bir adım attı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bu kampanya çerçevesinde, Düzce’de gerçekleştirilen etkinlikte, kask takmanın önemi, güvenli sürüşün bilinçli bireyler ile başladığı ve trafik kurallarına uymanın yaşamı kurtardığı vurgulandı.

GÜVENLİ SÜRÜŞE DAVET

Etkinlikte, “Trafikte her zaman dikkatli olalım, kurallara uyalım ve güvenliğimizi ön planda tutalım. Yolun sonu bayram olsun” mesajı katılımcılar ile paylaşıldı. Bu tür etkinliklerin, toplumda trafik güvenliği bilincinin artırılması açısından büyük önemi bulunuyor.