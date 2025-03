Motosiklet Kazalarına Karşı Yeni Düzenlemeler Açıklandı

YENİ DÜZENLEME AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Motobike Fuarı’nda motosiklet kazalarının önlenmesine dair yeni düzenlemeleri duyurdu. Yerlikaya, “Baktık ki; can kaybı hiç azalmıyor. İşlem ve denetim sayısı artmasına rağmen can kaybının artması nedeniyle bizde kural ihlalleri ile ilgili yasanın caydırıcılığını gözden geçirme zorunluluğu hissettik.” şeklinde konuştu. Buna ek olarak, “Dolayısıyla başta kask, hız, kırmızı ışıkta durma, dur ihtarına uymama, ehliyetsiz veya belge eksikliği gibi önemli 6 suçla ilgili ve sayıları ve kazalardaki can kaybına sebebiyet verme rakamlarını getirdik. Yakın zamanda, çalışmayı Gazi Meclisimize taşıyacağız” dedi.

FAİR AÇILIŞI VE SUNUM

İstanbul Motobike Fuarı’nın açılışında yer alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok polis memuru ile firmaların yetkilileri de etkinlikte bulunuyordu. Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan Eylem Planı hakkında bilgi verirken, 2024 yılında motosiklet kazalarında 1,584 can kaybının yaşandığını belirtti. Ayrıca, şehir içindeki motosiklet sürücülerinin kusur oranını yüzde 67.3 olarak ifade etti. En fazla ihlal edilen trafik kurallarını ise kask kullanmama, sürücü belgesiz motosiklet kullanma gibi durumlar olarak sıraladı.

CAYDIRICI CEZALAR VE DENETİMLER

Bakan Yerlikaya, eylem planı çerçevesinde çeşitli cezaları belirlediklerini ifade etti. Kask veya koruma gözlüğü kullanmayan sürüceler için 1,500 TL, akrobatik hareket yapanlar için 47,000 TL, dur ihtarına uymayarak kaçma için 47,000 TL, kırmızı ışıkta geçmek için ise 5,000 TL ceza uygulanacağını bildirdi. Ancak bu cezaların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını aktardı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ AKTIŞI

Bakan Yerlikaya, motosiklet denetimlerinin 2024 yılında yüzde 114 arttırıldığını belirtti. “Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Güvenli sürüş diyoruz.” diyen Yerlikaya, “Denetim sayısını 8.1 milyona kadar çıkardık. Kask takmamayla ilgili denetimlerde de arzu ettiğimiz sonuçları görmedik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, motosiklet sayısının 2024’te bir önceki yıla göre 1 milyon 200 bin arttığını vurgulayarak, motosikletin şehir içindeki önemli ulaşım aracı olduğuna dikkat çekti.