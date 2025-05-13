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Motosiklet Kazası: 3 Yaralı Siirt’te

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir motosiklet kazası gerçekleşti ve bu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Tekel Mahallesi’nde seyir halindeki bir motosiklet, kaldırıma çarparak savrulurken, arkasından gelen bir başka motosiklet de kaza yapan araca çarptı.

KAZADAN ETKİLENENLER

Kazada yaralananlar arasında Ümit M. (23), Ubeydullah B. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yer alıyor. Olayın ardından hızlıca sağlık ve polis ekipleri, duruma müdahale etmek üzere olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Ümit M. ve Ubeydullah B.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu bildiriliyor.

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