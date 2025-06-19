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Motosiklet Kazası, Bir Kişi Yaralandı

KAZADA BİR YARALI BULUNUYOR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir motosiklet kazası meydana geldi ve bu kazada bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında seyir halindeki 43 AGB 076 plakalı motosiklet, sürücüsü B.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki beton kaldırıma çarparak devrildi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kazada yaralanan sürücü B.A.’ya müdahalede bulundu. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALININ DURUMU İYİ

B.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.

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