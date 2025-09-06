Motosiklet Kazası Sonrası Yakalandı

KOVALAMACA SONRASI KAZA

Kars’ın Kağızman ilçesinde, polisin “dur” ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca esnasında kaza yaparak yakalandı. Olay, Kesilköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İlk olarak, plakası henüz belirlenemeyen motosikletin sürücüsü 53 yaşındaki Kemal İrgali, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

KAZA VE SAĞLIK EKİPLERİ

İrgali, “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve bu durum, polis ile sürücü arasında bir kovalamacanın yaşanmasına yol açtı. Kovalamaca sırasında motosiklet kontrolünü kaybeden İrgali, ara caddede kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından İrgali, Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.