Motosiklet Kazası, Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli’de gece saatlerinde motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu trajik bir trafik kazası yaşandı. Olay, Denizli-Babadağ karayolu üzerinde geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Ali İhsan Helvacıoğlu, motosikletle seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Helvacıoğlu, motosikletten savruldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine, olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen, motosiklet sürücüsü Ali İhsan Helvacıoğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Helvacıoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kaza ile ilgili gerekli soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın sebepleri araştırılıyor.