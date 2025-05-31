Motosiklet Kazası, Yaralı, Olay Yeri

KAZA ANINI GÖRDÜ

İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 21.30 sularında Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halindeki Fatih E. isimli sürücünün kullandığı 16 BFY 650 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.

Kaza sonrası yaralı motosiklet sürücüsü kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayın ardından durumun ciddiyeti anlaşıldı ve acil çağrıda bulunuldu. İhbar üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olay yerinde polis ekipleri, kazaya neden olan sürücüyü bulmak için detaylı bir çalışma başlattı. Kaçan otomobilin sürücüsünün tespiti için incelemeler sürüyor. Yaralının durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.