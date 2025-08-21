Haberler

Motosiklet Kazasında 1 Kişi Öldü

MOTOSİKLET KAZASI KAYSERİ’DE CAN ALDI

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde gerçekleşen kazada N.K. (23) kullandığı motosikletiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen N.K.’nın hayatını kaybettiği bildirildi. Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın incelenmesi için çalışmalar yaptı. N.K.’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

