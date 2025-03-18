Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Öldü

ANTALYA’DA MÜREFFEK KAZA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan bir motosiklet kazasında, yaya ağır yaralanırken, motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.30 civarında Kahyalar Mahallesi Kahyalar Sahil bölgesinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 07 BVE 231 plakalı ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, Fatma Y. isimli yayaya çarptı.

KAZADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin yolcusunu taşıyan Berkay Akgül (14), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan yaya Fatma Y. ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası güvenlik çemberi oluşturularak incelemeler yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Berkay Akgül’ün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı olan Fatma Y.’nin burada gerçekleştirilen kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.