Haberler

Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Öldü

ANTALYA’DA MÜREFFEK KAZA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan bir motosiklet kazasında, yaya ağır yaralanırken, motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.30 civarında Kahyalar Mahallesi Kahyalar Sahil bölgesinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 07 BVE 231 plakalı ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, Fatma Y. isimli yayaya çarptı.

KAZADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin yolcusunu taşıyan Berkay Akgül (14), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan yaya Fatma Y. ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası güvenlik çemberi oluşturularak incelemeler yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Berkay Akgül’ün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı olan Fatma Y.’nin burada gerçekleştirilen kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Geleneksel 1905 GSYİAD İftarı İstanbul’da Düzenlendi

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, geleneksel iftar buluşmasında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Haberler

Ünye’de Kamyon Devrildi, Sürücü Sağ Kurtuldu

Ünye'de çakıl taşıyan bir kamyon devrildi, sürücü yara almadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderilirken, karayolları ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.