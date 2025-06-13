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Motosiklet Kazasında 5 Kişi Yaralandı

KAZA SIRASINDA POLİS MEMURLARI DA YARALANDI

Silivri’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet, önce iki otomobile çarptı, ardından polis uygulama noktasına savruldu. Bu talihsiz olayda 4’ü polis memuru olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 civarında Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde gerçekleşti.

MOTOSİKLET UYGULAMA NOKTASINA GİRDİ

Polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı sırada, kontrolü kaybeden motosiklet yoldaki iki otomobile çarparak uygulama noktasına savruluyor. Kazanın sonucunda motosiklet sürücüsü ile 4 polis memuru yaralanıyor. Uygulama noktasında bulunan polisler, durumun ciddiyetini telsizle bildirmesinin ardından bölgeye acil sağlık ve takviye polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası, motosiklet ve çarptığı iki otomobil çekicilerle alınarak bulundukları yerden kaldırılıyor. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

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