Motosiklet Kazasında Ahmet Demir Hayatını Kaybetti

ACIL KAZA SİVAS’TA MEYDANA GELDİ

Sivas’ın Gemerek ilçesinde, yeni aldığı motosikletle bariyere çarpan Ahmet Demir (35), yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda gerçekleşti.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Yeni aldığı 07 CBS 044 plakalı motosikletiyle arkadaşlarıyla birlikte Sivas’tan Antalya’ya gitmek üzere hareket eden Ahmet Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yaralı durumda bulunan Ahmet Demir, ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere karşın Demir, kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatıldı.