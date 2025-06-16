Motosiklet Kazasında Gaffar Ahmet Fırat Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP’TE KAZA SONUCU BİR CAN KAYBI YAŞANDI

Gaziantep’te meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat (21) hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti. Gaffar Ahmet Fırat’ın kullandığı 27 BBP 099 plakalı motosiklet, S.B. yönetimindeki 41 ADK 272 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

KAZA HAKKINDA BİLGİLER İLETTİLER

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları incelemelerde Gaffar Ahmet Fırat’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay SONRASI GEREKEN İŞLEMLER YAPILDI

Fırat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobili kullanan S.B. ise polis merkezine götürüldü. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.