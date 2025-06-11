Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

KAZANIN AYRINTILARI

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman (19) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında İzmir-Bornova Çevre Yolu’nun Bayraklı sapağı yakınında gerçekleşti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Ali Sercan Orman’ın kontrolünü kaybettiği 35 BOB 895 plakalı motosiklet, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Bu kazada, kaskı başından fırlayan Orman, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, Ali Sercan Orman’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Orman’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.