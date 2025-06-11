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Motosiklet Kazasında Genç Motokurye Hayatını Kaybetti

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza sonucu, motokurye Ali Sercan Orman (19) yaşamını yitirdi. Olay, saat 04.00 sıralarında İzmir-Bornova Çevre Yolu’nun Bayraklı sapağı yakınında gerçekleşti. Ali Sercan Orman’ın kullandığı 35 BOB 895 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Kazanın ardından Ali Sercan Orman, çarpmanın etkisiyle kaskı başından fırlayarak yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, maalesef Orman’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Ali Sercan Orman’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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