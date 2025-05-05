Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç

MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ UĞURLANDI

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucunda yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Gece saatlerinde D-100 kara yolunda Büyükesence Mahallesi civarında meydana gelen kazada, plakası bilinmeyen H.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet ile Emirhan Gözalan’ın kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Kazadan dolayı her iki sürücü de savrulurken, durumun bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, Emirhan Gözalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Emirhan Gözalan’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsüne sevk edildi. Öte yandan, olay yerine gelen Gözalan’ın annesi sinir krizi geçirdi. Feryat eden anne Esra Gözalan’ın “Oğlum” diyerek ağlaması, olayın trajedisini daha da derinleştirdi.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kaza sonucunda yaşamı sona eren 20 yaşındaki Gözalan’ın cenazesi, hastane işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Merkez Cami’ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Yağcılar Boşnak Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze akşamında, baba Gözalan’ın durumu ciddiyetle dikkat çekti ve ayakta durmakta zorlandığı gözlemlendi.