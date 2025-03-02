Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

KAZA SONRASI YAŞANAN TRAJEDİ

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, önceki gün emanet aldığı motosikletle bir araca çarptıktan sonra yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Fuçucuoğlu, hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga Karayolu üzerindeki Şakirbey Köprüsü yakınlarında gerçekleşti.

TAMAMEN BELİRSİZ NEDENLER

Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk Fuçucuoğlu, emanet aldığı 34 ETD 246 plakalı motosikletle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden 34 MG 9531 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Fuçucuoğlu, motosikletle yol kenarına savrularak yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Kazanın ardından Fuçucuoğlu’nun cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ömer Faruk Fuçucuoğlu, Kaldırımbaşı köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.