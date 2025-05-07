Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İhsan Ar Anıldı

İHSAN AR’IN ANILDIĞI ÖZEL PROGRAM

Hatay’da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Atakaş Şirketler Grubu Genel Müdürü İhsan Ar, vefatının 1. yılı dolayısıyla mevlid programıyla anıldı. İskenderun’daki kazada ağır yaralanan İhsan Ar, 55 yaşındayken gördüğü tedaviye olumlu yanıt vermeyerek 6 Mayıs 2024 tarihinde yaşamını yitirmişti. Bölgenin kalkınmasına katkılarda bulunan Ar için Nihal Atakaş Camiinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında önemli bir katılım oldu. Payas, İskenderun, Erzin ve Dörtyol ilçe protokollerinin yanı sıra birçok kişi bu özel günde bir araya geldi. Programda Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra lokum ikram edildi.

BİR HAYIRSEVERİN ANILARI YAŞATIYOR

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden İhsan Ar’ın kuzeninin eşi Yadigar Özdemir, “Motosiklet kazasında yaralanmıştı, yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldı ama maalesef kendisini kaybettik. Çok önemli bir hayırsever böyle bir günde vefat etti. ‘Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır’ derler. Biz de acımızı azaltmaya çalıştık. Geçen 1 yıl sanki dünmüş gibiydi. İhsan abi, çok hayırsever bir insandı. Onu gördüğümüz her yerde bize sahip çıkardı. Özellikle eğitim konusunda, etrafındaki öğrencilere destek olan biriydi. Hayırsever Recep amca da öyle, onun sayesinde birçok güzel şeyler yaşadık. Maalesef artık hayatta değil” dedi.

Düzenlenen anma programında İhsan Ar, dualarla anıldı. Yadigar Özdemir, “Atakaş Şirketler Grubu tarafından düzenlenen mevlitle bugün İhsan Ar’ı andık. Ben kuzeninin eşiyim. Mekanı cennet olsun inşallah, Recep amca ve eşi Ebru hanıma sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.