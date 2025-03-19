Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA VE KURBANLAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi sahil yolunda, D.T. yönetimindeki motosiklet, yaya Fatma Y.’ye (65) çarptı. Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar sonucu kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

MOTOSİKLET KAZASI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Berkay A.’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada ağır yaralanan yaya Fatma Y. ise hastaneye sevk edilmesine rağmen tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Berkay A. ve Fatma Y.’nin cenazeleri Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve sürücü D.T. gözaltına alındı.