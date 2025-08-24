Motosiklet Kazasında Kader Taş Hayatını Kaybetti

KAZA VEYA İHMAL SONUCU ÖLÜM

Elazığ’da, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Kader Taş (30), hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu üzerindeki Malatya Caddesi’nde yaşandı. F.K. yönetimindeki 07 MGJ 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Kader Taş’ın kullandığı 23 AFT 344 plakalı motosiklete arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki bir ağacın dallarında asılı kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası ihbar edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kader Taş, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.