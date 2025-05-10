Motosiklet Kazasında Kadın Hayatta Kaldı

ANTALYA’DA KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde frene basan motosikletli bir sürücü kaza yaptı. Başında kask olan kadın sürücü, bu sayede hayatını kurtardı. Kadın, kafasıyla asfalta sert bir şekilde çarparken, hafif yaralanmalar yaşadı. Olayın görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücü, arkasında gelen bir kamyonetin altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi.

YAYA GEÇİDİNDE KAZA

Edinilen bilgilere göre, Sarı köprü yönünden gelen ve Yapay şelale istikametine giden Seçil Demirci, kullandığı 07 ARI 610 plakalı motosikletle yaya geçidinden geçmekte olan yayaları fark ederek frene bastı. Ancak bu hareket, motosikletin devrilmesine sebep oldu. Devrilerek düşen kadın, başını asfalta çarparak metrelerce savruldu. Bu esnada aynı istikametten gelen bir kamyonet, yere savrulan sürücüyü fark edip frene bastı.

YARDIM GELDİ

Yardıma koşan vatandaşlar, hafif yaralanan sürücüye destek oldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, kadına müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadının durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.