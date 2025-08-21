Motosiklet Kazasında Nurican Karaca Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Nurican Karaca (23), Kayseri’nin İncesu ilçesinde bariyere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Beylik mevkisinde gerçekleşti. Nurican Karaca’nın kullandığı motosiklet, henüz plakası tespit edilemeyen bir şekilde bariyerlere çarparak devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Karaca’nın hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi. Genç sürücünün cansız bedeni, otopsi işlemleri için İncesu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.