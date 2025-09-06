Motosiklet Kazasında Serkan Orhan Hayatını Kaybetti

KAZA BİLGİLERİ

Bozdoğan-Nazilli karayolu üzerinde gerçekleşen motosiklet kazasında 47 yaşındaki Serkan Orhan hayatını kaybetti. Kaza, Bozdoğan ilçesi Zeytin Restoran mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirsiz bir nedenle motosiklet sürücüsü Serkan Orhan (47) kaza yaptı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası ihbar yapılarak bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak, ağır yaralanan Orhan’a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bozdoğan İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülen Orhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedenleri henüz belirlenemezken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.