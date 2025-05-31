Motosiklet Kazasında Sürücü Alkollüydü

ANTALYA’DA MOTO KAZA VE ALKOL TESTİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kaza meydana geldi. Olayda sürücünün 0,73 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 24 bin 976 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

KAZA DETAYLARI

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı Otogar Kavşağı’nda gerçekleşti. 8012 Sokak yönünden D-400 Karayolu’na doğru seyreden Mustafa A. tarafından kullanılan plakası olmayan 07 BKZ 953 plakalı motosiklet, otogar çıkış kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası, çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım etti ve yaralı sürücü yol kenarına alındı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün 0,73 promil alkollü olduğu saptandı. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, motosikletin plakasız olması nedeniyle ise 15 bin 709 TL olmak üzere toplamda 24 bin 976 TL para cezası kesildi. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.