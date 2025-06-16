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Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP’TE MOTOSİKLET KAZASI

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Gaffar Ahmet Fırat’ın kullandığı 27 BBP 099 plakalı motosiklet, merkez Şahinbey ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi 189032 Nolu Sokak’ta, Y.B. yönetimindeki 42 ADK 272 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Fırat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu ve Fırat’ın cenazesini otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.

İNCELEME SONRASI ŞAHIS TESLİM OLDU

Öte yandan, Y.B’nin kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı ve daha sonra Şahinbey Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

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