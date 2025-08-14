Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA KAZA DAKİKALARI

Rize’nin Pazar ilçesinde, bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Güven, hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği anlar, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Melyat mevkisinde gerçekleşti. Artvin’den Rize yönüne ilerleyen Mehmet Güven’in 53 EC 008 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda, motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Çevrede bulunanların yaptığı ihbar neticesinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin incelemesi sonucunda, motosiklet sürücüsü Mehmet Güven’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, kaza alanında güvenlik önlemlerini aldı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yaşamını yitiren Mehmet Güven’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.