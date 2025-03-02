Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

MOTOSİKLET KAZASI İNEGÖL’DE MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilen ve cadde üzerinde sürüklenen motosiklet, bir aracın altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye taşındı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Mustafa O. (28) kontrolündeki 16 MC 0669 plakalı motosiklet, önünde aniden duran bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücü, motosikletin hakimiyetini kaybetti ve araç devrilerek cadde üzerinde sürüklendi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Devrilen motosiklet, park halindeki Harun E. (41) idaresindeki 16 ARV 739 plakalı suv aracın altına girerek durabildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü için hemen müdahalede bulundu. İlk müdahale sonrasında, müdahale edilen sürücü ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın sebepleri ile ilgili tahkikat başlatıldı.