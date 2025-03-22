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Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Hatay’ın Payas ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi’ndeki TOKİ konutları çevresinde gerçekleşti. Cadde üzerinde gerçekleşen çarpışmada, motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından, yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın ayağında kırık meydana geldiği ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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