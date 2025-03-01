Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Cihan O. (24) tarafından yönetilen 16 BEL 126 plakalı motosiklet, bulvardan sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) kontrolündeki 16 KJ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı.

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek yaralanan sürücü için ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak gerekli soruşturmayı başlattı.