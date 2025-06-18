Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Antalya’nın Akseki ilçesinde bir motosiklet kazası sonucu sürücü yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 civarlarında Akseki-Manavgat D-695 karayolu Manayıt mevkiinde gerçekleşti. Hasan Büyüksaraç yönetimindeki 07 BGR 943 plakalı motosikleti ile Akseki yönünden Manavgat yönüne giderken, Manayıt mevkiine ulaştığında virajı alamayıp yolun sağ banket kısmına devrildi.

İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇENLERDEN

Kazanın ardından motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbarın yapılması üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve Taşlıca Jandarma Karakolu’na bağlı personel yönlendirildi. Yaralı sürücüye, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk yardım uygulandıktan sonra Akseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.