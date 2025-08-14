Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA VE YARALANMA DURUMU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokak ile Emin Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Mustafa E. (48), 16 KRB 62 plakalı motosikletiyle Osman S. yönetimindeki 16 Y 2594 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle düşen Mustafa E., yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralıya yardım etmeye başladı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde Mustafa E.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, sağlık durumu için ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda Mustafa E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMASI

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın nedenleri ve detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatli olması gereken bir durumu gözler önüne seriyor.