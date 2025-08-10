Motosiklet Kazasında Ünlü Narin Hayatını Kaybetti

DENİZ SERVAN NARİN’İN KAZA ANI

Kocaeli’de, TEM yolunda gerçekleşen bir kazada motosiklet sürücüsü Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde İzmit ilçesi geçişindeki Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine doğru ilerleyen Deniz Servan Narin’in kullandığı motosiklet, ismi ve plakası belirlenemeyen bir TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı.

KAZANIN SONUCU VE MÜDAHALE

Olayın ardından çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Deniz Servan Narin’i Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Narin kurtarılamadı. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.