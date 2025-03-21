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Motosiklet Kazasında Yaralıya Anında Müdahale

KAZA DETAYLARI

Düzce’de meydana gelen bir kaza, motosikletli bir kuryenin sollama yaparken refüje çarpması sonucu gerçekleşti. Bu kazada sürücü yaralandı ve bölgeden geçen bir ambulans ekibi, şans eseri yaralıya müdahale etti. Kaza, Orhangazi Mahallesi’nde, Necmi Hoşver Caddesi üzerinde yaşandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Alınan verilere göre, A.C. idaresindeki 81 MA 0824 plakalı motosiklet, Beçi kavşağı istikametinden Üniversite Hastanesi yönüne giderken önündeki aracı sollamak istedi. Bu sırada motosiklet refüje çarparak takla attı ve karşı şeride geçti. O esnada, yoğun bakım hastası taşıyan bir ambulans kazaya denk geldi ve yaralı motosiklet sürücüsüne anında müdahale etti.

Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıya müdahale ederken, bir taraftan da ambulansın içinde bulunan yoğun bakım hastasına müdahaleyi sürdürdü. Yaralı motosiklet sürücüsü, bölgeye gelen farklı bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda, yoğun bakım hastasını taşıyan ambulansın görevlileri, kendi hastalarını üniversite hastanesine götürdü. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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