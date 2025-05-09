Motosiklet mi düşünceler mi öldürecek?

KAZA VE KAYIP

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, sosyal medyada motosiklet içerikleri üreterek tanınan genç kadın sürücü yaşamını yitirdi. Beton mikseriyle motosikletinin çarpışması sonucu gerçekleşen bu olay, yürek burkan bir gerçeği gözler önüne serdi. Genç kadın Saniye Yılmaz, motosikletiyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir beton mikseri ile çarpışarak feci bir kaza geçirdi.

KAZA ANI VE YARALANMA

Kaza, Gebze ilçesindeki Arapçeşme Mahallesi terminal caddesi üzerinde gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Saniye Yılmaz’ın yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin adli tıp morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler paylaşıp geniş bir kitleye hitap eden Saniye Yılmaz’ın, kazadan kısa bir süre önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” diyerek düşündürücü bir mesaj vermişti. Mizahi bir dille motosiklet tutkusunu aktardığı diğer paylaşımında ise, “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın” sözlerine yer vermişti. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.